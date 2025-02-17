В Химках ветерана ВОВ Татьяну Мещерякову поздравили со 100-летием

В Химках ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Мещерякову поздравили со 100-летним юбилеем, а также вручили памятную медаль к 80-летию Победы. Подарки и награду вручили начальник территориального управления микрорайона Сходня-Фирсановка Сергей Петрухин, депутаты совета депутатов Руслан Шаипов и Алексей Федоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам. Они подарили нам жизнь и воспитали в нас самые лучшие качества. Регулярно их навещать, поздравлять с праздниками и оказывать поддержку — не только добрая традиция, но и наш долг», — отметил Алексей Федоров.

Татьяна Павловна Мещерякова родилась в Рязанской области, но еще будучи ребенком переехала в Химки перед началом сражений. Войну встретила юной девушкой, в возрасте 16 лет. Вдали от родителей Татьяна защищала Родину — трудилась в тылу, в своем доме лечила раненых солдат. Кормила бойцов картошкой, которую выращивала на своем огороде. Родные братья Татьяны Павловны прошли всю войну и остались в живых.

«На протяжении всей жизни она много трудилась. Переживала все трудности и препятствия. Мой дедушка, ее муж, сначала учился, позже работал в Химках на оборонном заводе, также был депутатом Фирсановки. Вся трудная работа по дому и дети были на ее плечах. Позже также стала работать депутатом», — рассказала внучка ветерана Юлия Хопто.

В день 100-го Дня рождения сотрудники администрации пожелали Татьяне Павловне крепкого здоровья, долгих лет жизни, сохранять прежний оптимизм, а также подарили цветы и другие подарки.

Татьяна Павловна поблагодарила гостей за поздравления. Она поделилась личными воспоминаниями о тяжелых военных годах, о событиях, которые оставили неизгладимое впечатление на всю жизнь.

И сейчас, несмотря на прожитые годы, Татьяна сохраняет присущий ей жизненный оптимизм. Она мать двоих детей и бабушка шестерых внуков. Ветеран уверена, способность к труду поможет любому человеку даже в самые трудные времена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.