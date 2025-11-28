сегодня в 18:25

В Химках в детском саду «Радуга» приступили к благоустройству территории

В Химках на Юбилейном проспекте близится завершение строительства нового детского сада «Радуга» на 320 мест. Строительная готовность составляет около 90%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас активно проводятся внутренние отделочные работы, включая установку оборудования и расстановку мебели. Одновременно идет работа над благоустройством прилегающей территории: устраиваются дорожки, создается противопожарный проезд и устанавливаются малые архитектурные формы.

Детский сад площадь более 4,8 тыс. кв. м состоит из 12 групп, каждая из которых вмещает по 25 детей. Для комфортного пребывания малышей предусмотрены необходимые функциональные зоны: гардеробные, игровые комнаты, спальные места, столовые и туалеты. Специально выделенные пространства предназначены для организации занятий музыкой, физической культурой и развития детей. В здании разместили медицинское помещение и полноценный пищеблок.

На улице территорию обустроят теневыми навесами, детскими площадками и спортивными комплексами, осуществив полное благоустройство участка.

Завершить строительство детского сада планируется до конца 2025 года. Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.