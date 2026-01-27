В Химках продолжают убирать снег после снегопада

В Химках специалисты продолжают убирать снег с городских улиц, дворов и подходов к социальным объектам после снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжаются работы по очистке улиц и дворов от снега. В первую очередь специалисты убирают снег с дорог и магистралей, затем переходят к основным улицам, подходам к социальным объектам, дворам и территориям возле контейнерных площадок.

Снегоуборочные работы ведутся на улицах Комсомольская и Центральная в Подрезково, Московская, Пролетарская, Маяковского в Старых Химках, Молодежная в Новых Химках, а также на других городских территориях.

В необходимых местах проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами для повышения безопасности движения.

По вопросам уборки снега жители могут обратиться на горячую линию администрации по телефону +7 (495) 793-01-01. В экстренных случаях рекомендуется звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.