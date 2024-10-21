В Химках установили световые качели

Интерактивную игровую зону — светящиеся качели-кольца — Сбербанк подарил жителям городского округа Химки в честь 85-летия города. 9 качелей с подсветкой установили в парке культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого, передает пресс-служба банка.

Качели изготовлены из антивандального материала, который не боится влаги, пыли и снега и устойчив к перепадам температуры. Кольца оснащены светодиодными элементами, благодаря которым качели светятся в темноте, превращаясь в уникальный архитектурный объект. Размеры конструкции позволяют использовать качели как детям, так и взрослым.

«Сбер с радостью участвует в жизни городского округа Химки и поддерживает его развитие. Появление качелей в главном парке города не только украсит пространство, но и привлечет сюда жителей разного возраста. Уверен, светящиеся качели-кольца станут любимым местом семейного отдыха горожан и будут долго радовать детей и взрослых», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Заместитель главы городского округа Химки Олеся Романова выразила признательность Сбербанку за вклад в развитие округа.

«Качели с подсветкой — стильный элемент городского пространства, который, несомненно, украшает наш парк и делает его более популярным у жителей и гостей города. Такие игровые зоны непременно понравятся горожанам, ведь это еще один замечательный способ отдохнуть и провести время вместе с семьей и друзьями», — прокомментировала Романова.

Житель города Химки Алексей Егоров рассказал про прогулки в парке Толстого.

«Мы с семьей часто гуляем в парке Толстого, и теперь наши прогулки стали еще приятнее. Новые качели от Сбера — это просто фантастика! Дети могут играть и веселиться, а мы взрослые можем расслабиться и насладиться моментом. Большое спасибо за этот удивительный подарок», — заключил он.