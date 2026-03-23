В Химках участники СВО встретились с кадетами школы №8

Встреча кадетов школы №8 имени Матвеева с участниками специальной военной операции прошла 23 марта в Химках. Сотрудники СОБР «Рысь» поделились с учащимися служебным и жизненным опытом и передали памятные экспонаты в школьный музей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательное учреждение приехали сослуживцы Тимофея Анатольевича Воробейкина — лейтенанта полиции, участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом Мужества. Его портрет размещен на школьном мурале.

«К нам пришли сослуживцы Тимофея Анатольевича Воробейкина — лейтенанта полиции, участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом Мужества. Сегодня его лицо смотрит на нас со школьного мурала — как напоминание о человеке, чья жизнь стала примером мужества и верности долгу», — поделилась директор школы №8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Военнослужащие рассказали кадетам о службе и передали в дар школьному музею голубой берет, шеврон одного из батальонов, на базе которого была сформирована 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, а также флаг СОБР «Рысь».

«Такие встречи невозможно заменить учебниками. Они формируют ценности, которые остаются с человеком на всю жизнь: уважение, ответственность, любовь к своей стране!» — подытожила Ольга Игнатьева.

Школа №8 имени Матвеева в Химках считается одним из флагманов патриотического воспитания молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.