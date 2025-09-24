В Химках стартует новый сезон единой школьной лиги

сегодня в 09:04

Участники школьной лиги будут соревноваться в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Школьников ждут не только яркие матчи, но и мастер-классы от легенд российского спорта. В команду профессиональных наставников вошли и звездные баскетболисты команды «Химки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабный проект единой школьной лиги Московской области в 2024 году инициировал губернатор Андрей Воробьев. В новом сезоне участниками Школьной лиги могут стать свыше 50 тысяч школьников Подмосковья.

25 сентября в пресс-центре «Арена Химки»состоится жеребьевка участников среди школ Химок. Именно здесь определятся составы групп и расписание игр.

А уже 30 сентября — старт первых игр и начало большой борьбы. Торжественное открытие Химкинской школьной лиги пройдет в баскетбольном центре «Химки» в 12:00. В программе: парад команд, представление участников, напутственные слова почетных гостей, шоу баскетбольных фристайлеров и первые матчи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.