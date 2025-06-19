В Химках стартовало благоустройство дворов

В этом году в Химках комплексно благоустроят 22 дворовые территории. Работы охватят все микрорайоны города — от Сходни до Левого берега. В зависимости от состояния дворов специалисты обновят дорожное покрытие, модернизируют детские площадки, установят системы видеонаблюдения, проведут озеленение и замену освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые дворы обновят уже к середине лета. До конца июля планируют завершить работы в Старых Химках — на улицах Чкалова, Мичурина, Спартаковской и Ленинградской, а в Новых Химках — на улице Родионова. В Сходне и Подрезкове проведут благоустройство дворов на Первомайской и Жаринова, а на Левом берегу — на улице Зеленой.

В августе приступят к работам во дворах на улицах Молодежная, Чапаева, Мичурина и 2-м Чапаевском переулке, а также в деревне Юрлово. К сентябрю приступят к работам в Новых Химках — на улицах Машинцева, Дружбы и Юбилейном проспекте. Кроме того, специалисты обновят дворовые территории в микрорайоне Школьный, Луневском, на улице Гаражной, а также на улицах Парковая и 9 мая.

Специалисты заменят дорожное покрытие, отремонтируют пешеходные коммуникации, нанесут новую парковочную разметку. Там, где нужно, установят системы видеонаблюдения и проведут озеленение территории.

В городе модернизируют 18 детских площадок. Во дворах появятся новые информационные стенды, системы наружного освещения, игровые комплексы и малые архитектурные формы. Новые игровые комплексы будут рассчитаны на детей разных возрастов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе и что, по их мнению, важно менять», — сказал Воробьев.