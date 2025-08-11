сегодня в 10:07

В Химках стартовали работы по благоустройству дворов

В Химках продолжается обновление дворовой инфраструктуры. Специалисты приступили к ремонту покрытия в Луневском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводят во дворе домов № 1, № 3, № 4, № 5, № 8 и № 9 на улице Гаражная. Рабочие уже сняли старое покрытие, подготавливают проезды и дорожки к укладке нового асфальта, устанавливают новые бортовые камни.

Работы по благоустройству запланированы в каждом микрорайоне округа. Специалисты уже завершили ремонт асфальтобетонного покрытия вблизи домов № 5 и № 6 на улице Жаринова и у дома № 1 на улице Центральная в Подрезково.

Рабочие уложили новый асфальт, обновили бордюры и подходы к подъездам, а также нанесли свежую разметку. По окончании строительных работ специалисты благоустроили прилегающую территорию.

Всего в Химках в этом году обновят 22 дворовые территории в разных микрорайонах округа. Главная цель — безопасность и комфорт водителей, пешеходов и жителей ближайших домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.