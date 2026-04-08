В Химках стартовала спартакиада «Здоровый дошкольник»

Отборочные соревнования городской спартакиады «Здоровый дошкольник» прошли в физкультурном комплексе «Юбилейный» в Химках. В них участвовали команды школ № 20, № 19 и Лунёвской школы, турнир открыл Георгий Шишкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания прошли в атмосфере дружбы и спортивного азарта. Участники продемонстрировали физическую подготовку и умение работать в команде. По итогам этапа определили команды, которые продолжат борьбу за призовые места в финале.

«Такие мероприятия способствуют формированию здорового образа жизни у дошкольников и помогают развивать у них командные навыки», — отметил Георгий Шишкин.

«Мы надеемся, что такие мероприятия станут доброй традицией в нашем городе, способствуя развитию физической культуры среди подрастающего поколения», — подчеркнул Антон Блинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.