В Химках стартовала летняя оздоровительная кампания для детей

В Химках стартовал сезон работы летних лагерей. На базе 13 общеобразовательных учреждений города начали работу лагеря с дневным пребыванием. Всего за лето в них отдохнут более 1 600 школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие летнего сезона провели в школе «Флагман». Уже в первый день работы лагеря ребят ждала пенная вечеринка и дискотека, задавшая позитивный настрой на все лето. На празднике присутствовала депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Она пообщалась с детьми и педагогами, пожелала ребятам ярких впечатлений и активного отдыха.

«Закончился учебный год, конечно, у нас всех желание, чтобы лето было хорошим, веселым и интересным. Во время летних смен дети знакомятся с разными направлениями творчества, потом осенью приходят и продолжают углублять свои знания. Поэтому такой отдых необходим для детей», – отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Первая смена продлится до 9 июля, вторая стартует 14 июля и завершится 11 августа. Каждая смена рассчитана на 21 рабочий день. Лагеря работают с 8:30 до 18:00. Для детей организовано двухразовое питание, предусмотрен дневной сон, а также насыщенная развлекательная и познавательная программа.

«Для нас очень важно, чтобы летний лагерь стал для детей не только отдыхом, но и возможностью развить свои таланты, познакомиться с новыми друзьями и провести время с пользой. Мы сделали все для того, чтобы каждый ребенок провел это лето ярко и интересно», – сказал депутат Химок, директор школы Евгений Иноземцев.

В лагерях работают профильные отряды, развивающие интересы детей в разных направлениях. Это секции по безопасности дорожного движения, спортивные и творческие объединения, патриотические программы, приуроченные к Году Защитников Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также активно представлены детские движения, включая «Орлята России» и «Движение Первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.