В Химках стартовала экоакция «БумБатл»

Главная цель акции — формирование экологической культуры у жителей Подмосковья.

Химчане могут принять участие в акции с 7 по 30 октября. Собранную макулатуру принимают на площадке «Собиратор», расположенной в торговом центре «МЕГА».

«Акция проходит под эгидой всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». «БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Как и любой батл, это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры. Участники могут побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете», — отметила начальник сектора взаимодействия с региональным оператором Кисилева Ани.

Принять участие в акции могут как индивидуальные участники, так и целые организации: детские сады, школы, вузы и рабочие коллективы. В честь Года семьи появилась отдельная номинация для самых результативных семейных команд. Вручение призов в общих и командных зачетах начнется 15 ноября.

Кроме того, организаторы проводят конкурс креативных постов в социальных сетях. Для участия необходимо разместить тематические фото или видео ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегами #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология. Топ-100 самых творческих участников получат приятные подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного приза.

В Химках работают две площадки по раздельному сбору вторсырья «Мегабак». Они расположены на улице Машинцева в Новых Химках и на улице Горького в Сходне. Здесь можно сдать стекло, пластик, макулатуру, цветной металл, батарейки, одежду, бытовую технику, автомобильные покрышки и другие виды крупногабаритных отходов на вторичную переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.