В Химках стартовала экоакция «Благодарный шкаф»

В Химках запустили экологический проект по сбору текстильных отходов «Благодарный шкаф». В городском округе уже установили более 30 экопунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Забота об экологии — важная задача в нашей работе. Мы уделяем большое внимание переработке отходов: вещей и продуктов. Для этого запустили проект «Благодарный шкаф». Открыли в Химках уже 33 терминала. В планах установить ящики по 246 адресам во всех микрорайонах округа», — поделился заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Так, химчане могут сдать ненужную одежду в специальные терминалы — благодарные шкафы. Далее текстиль передадут детям из сиротских приютов и детских домов, бездомным и престарелым гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям или направят на переработку для изготовления регенерированного волокна, технической салфетки и ветоши.

Сдать можно не только текстиль, но и обувь, вещи из кожи и меха, сумки, рюкзаки, ремни, шарфы, перчатки, полотенца, постельное белье, пледы, тюль, шторы и детские игрушки. Главное условие — вещи должны быть чистыми и сухими, распределенными по пакетам.

В этом году Химки вошли в топ-10 самых активных городов по сбору вторсырья. Жители сдали более 100 тысяч банок и бутылок в экопункты для дальнейшей переработки. Общий вес пластиковых и алюминиевых тар составил десятки тысяч килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.