В Химках стартовала акция «Зимние каникулы» по безопасности дорожного движения

В Химках началась акция «Зимние каникулы», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском парке «Дубки» сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд и напомнили жителям о правилах безопасного поведения на дорогах зимой. Всем участникам раздали светоотражающие брелоки и мандарины как символ зимних каникул.

В рамках акции инспекторы посетят школы и детские сады, где выступят на родительских собраниях и педагогических советах. Для детей из кружков и секций подготовили игры, чтобы закрепить знания правил дорожного движения.

Организаторы отмечают, что в зимний период дети чаще бывают на улице, а сложные погодные условия требуют особой осторожности от всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.