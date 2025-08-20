В Химках стартовала акция «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года в Химках проходит традиционная акция «Собери ребенка в школу». В ее рамках вручают рюкзаки детям из семей, которым особенно нужна поддержка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В портфели кладут набор из школьных принадлежностей и мешок для сменной обуви. Депутат Химок Валентин Герасимов лично вручил такой рюкзак одному из будущих первоклассников. Мальчик внимательно рассматривал содержимое, а мама отметила, что такая помощь делает подготовку к школе спокойнее.

«Первый портфель — важный шаг в школьную жизнь. Мы стремимся, чтобы ребята получили все необходимое, а родители могли встречать этот день спокойно и с радостью. Для нас это способ поддержать семьи и показать заботу о будущем наших детей», — подчеркнул Валентин Герасимов.

К акции присоединяются все депутаты Химок. Они лично помогают ребятам подготовиться к новому учебному году.

Программа «Собери ребенка в школу» носит адресный характер. Рюкзаки получают многодетные и малообеспеченные семьи, дети с инвалидностью, ребята из сложных жизненных ситуаций, дети участников СВО и семьи из новых регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.