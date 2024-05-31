В Химках создадут ситуационный центр контроля системы уличного освещения

В Химках продолжается масштабная модернизация системы уличного освещения. Всего в рамках концессионного соглашения во всех микрорайонах городского округа обновят более 13 тыс. светильников и 263 пункта питания. Специально для обслуживания новых пунктов питания создадут ситуационный центр для контроля работы освещения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации городского округа Химки.

Автоматизированный центр представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет управлять всей системой уличного освещения в режиме реального времени. Шкаф управления содержит большое количество различных устройств, куда от фонарей по линиям передается вся информация, которую обрабатывает контролер. Благодаря встроенному модулю по интернету данные передаются в облако — ситуационный центр, где и происходит обработка и контроль за работой уличного освещения. Диспетчеры видят абсолютно все микрорайоны городского округа.

«Умное освещение — это первый шаг к построению цифрового города. Опоры освещения находятся везде: в парках, на дорогах, во дворах. Система охватывает почти все территории города. В дальнейшем на эту систему можно настроить на любую другую функцию безопасного города», — отметил технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

В рамках концессионного соглашения на смену старым светильникам устанавливают новые — энергоэффективные и светодиодные. Ежедневно на участках работает от двух до трех бригад. Уже во всех Химках обновили более 5000 светильников и 21 шкаф управления. Все работы ведут в соответствии с регламентом технического обслуживания систем наружного освещения, утвержденного министерством благоустройства Московской области. Полностью завершить модернизацию планируют к сентябрю этого года.

Договор о финансировании проекта с помощью механизма инфраструктурных облигаций государственный институт развития, власти городского округа Химки и концессионер ООО «Светогор-Химки» подписали на Российской неделе ГЧП. Кроме того, проект по созданию и модернизации наружного освещения Химок стал победителем Национального конкурса «GPM Awards Russia 2023» в категории «Устойчивые города и населенные пункты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.