В Химках состоялась пятая выставка садоводов «Кооперация питомников»

В садовом центре «Вашутино» городского округа Химки, 26 октября, состоялась пятая выставка садоводов «Кооперация питомников», которая собрала 150 питомников со всей России и стран СНГ. Мероприятие стало площадкой для демонстрации разнообразия растений и заключения бизнес-сделок в сфере растениеводства. Основная концепция выставки — «Бизнес для бизнеса», что означает, что мероприятие ориентировано на оптовую торговлю между питомниками и профессионалами отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На выставке было представлено огромное количество растений из различных климатических зон, начиная от северных хвойных культур и заканчивая южными декоративными видами. Посетители могли ознакомиться с тысячами образцов: многолетними цветами, декоративными травами, хвойными и лиственными деревьями, а также редкими видами растений, что позволяет подчеркнуть богатство и многообразие отечественного растениеводства.

Организатор и директор питомника подчеркнул, что на прошедшей выставке было собрано значительное количество отечественных производителей высококачественного семенного материала. Это свидетельствует о росте внутреннего производства и развитии российской аграрной отрасли. Ранее большинство необходимых ресурсов закупалось за границей, что создавало зависимость от иностранных поставщиков и усложняло развитие отечественного питомникового хозяйства. Сейчас же, благодаря таким инициативам, компании получили возможность самостоятельно обеспечивать себя необходимым материалом, что значительно уменьшает внешнюю зависимость и способствует укреплению внутреннего рынка разнообразными и качественными отечественными продуктами.

Кроме демонстрации ассортимента, участникам были представлены мастер-классы и круглые столы, на которых специалисты делились знаниями по оформлению заказов, маркировке растений, особенностям агротехники и посадке многолетних культур. Особое внимание уделялось вопросам сохранения исчезающих видов растений.

В ведомстве отметили, что выставка традиционно становится платформой не только для бизнеса, но и для всех заинтересованных в ботанике и растениеводстве. Она способствует обмену опытом, внедрению новых технологий и развитию отечественного растениеводства, укрепляя позиции российских питомников на внутреннем и международном рынках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.