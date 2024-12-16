В Химках состоится открытый урок истории 17 декабря

В гимназии № 9 городского округа Химки проведут открытый урок, посвященный одной из значимых дат российской истории — взятию русскими войсками крепости Очаков в 1788 году. Событие сыграло ключевую роль в укреплении позиций России в Северном Причерноморье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В результате победы Россия окончательно утвердила свое влияние в Причерноморье, что стало важным этапом в ее превращении в одну из ведущих морских держав», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Спикеры мероприятия расскажут гостям о том, что взятие крепости Очаков русскими войсками под командованием князя Григория Потемкина 17 декабря 1788 года стало одним из решающих моментов в русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Мероприятие пройдет 17 декабря в 13:30 по адресу: Ленинский проспект, дом № 7.

«Помнить свою историю и сохранять память о великих победах прошлого — это важная задача для каждого поколения. Воспитание патриотизма у молодежи начинается с осознания значимости исторических событий, таких как взятие Очакова. Понимание того, как победы прошлого повлияли на развитие и укрепление страны, помогает молодым людям формировать чувство гордости за свою Родину и ее достижения», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

В Химках уже несколько месяцев реализуется масштабная патриотическая программа, направленная на объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу и к его истории. Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что такое взаимодействие помогает не только сохранить память о прошлом, но и укрепить связь между поколениями, передавая молодежи важные нравственные и патриотические ценности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.