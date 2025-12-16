В Химках состоится более 40 новогодних представлений «Елка во дворе»

Морозный румянец на щеках, веселый смех детей и хороводы вокруг нарядной елки прямо под окнами. В Химках стартовала любимая многими городская акция «Елка во дворе», которая приносит атмосферу новогоднего чуда в каждый дом, объединяя соседей в большой и дружный праздник, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа уже прошла 14 декабря во дворах домов № 3 на улице Победы и № 11 на Пролетарской улице. Несмотря на морозную погоду, здесь собрались десятки жителей — от мала до велика.

«Проводить елки во дворах — это уже добрая химкинская традиция, которая по-настоящему объединяет жителей всех поколений. Было очень весело, и я рада, что, несмотря на мороз, пришло так много людей. Такие моменты соседского тепла и общей радости бесценны!» — поделилась впечатлениями муниципальный депутат Инна Монастырская.

Для детей и взрослых устроили настоящее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселыми конкурсами, хороводами и, конечно, сладкими подарками. Эта добрая акция является частью большой работы по сплочению жителей. Об этом рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Акция «Елка во дворе» проходит в Химках в рамках нашей большой патриотической программы. Новый год — это праздник, который объединяет всех, и детей, и взрослых. И такие совместные, добрые мероприятия как раз и служат главной цели нашей программы — объединению химчан вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу», — отметил Валентин Герасимов.

Праздничные гуляния пройдут во многих дворах Химок. В течение всего месяца и в новогодние выходные в городе будет организовано более 40 «Елок во дворе» с новогодними представлениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.