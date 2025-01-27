В Химках состоится бесплатный показ фильма для активных долголетов

В клубе «Активное долголетие» городского округа Химки проведут показ документального фильма. Мероприятие приурочено к 80-летию начала Ялтинской конференции 1945 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Понимание значения тех решений, которые были приняты в 1945 году, помогает современным гражданам осознавать важность единства и силы народа в защите своей страны», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Документальный фильм рассказывает о Ялтинской конференции — одном из ключевых событий Второй мировой войны. Мероприятие пройдет 4 февраля в 12:00 по адресу: улица Кирова, владение № 24.

«Сегодня, в условиях глобальных вызовов и проведения специальной военной операции, особенно важно помнить свою историю, чтить её героев и вносить вклад в укрепление патриотического духа. События прошлого учат нас стойкости и готовности защищать свою Родину в любое время», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Кинопоказ в клубе «Активное долголетие» станет частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Цель этой программы — объединение разных поколений химчан вокруг ключевых ценностей: любви к Родине и своему городу, уважения к историческим достижениям и культурным традициям. Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что эти мероприятия помогают укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодёжи уважение к истории страны, ее традициям и достижениям.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.