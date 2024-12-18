В Химках собрали свыше 300 кг игрушек для юных пациентов больниц

В городском округе Химки продолжается сбор наборов для творчества в рамках Всероссийской акции «Коробка храбрости». Всего за месяц активистам партии «Единая Россия» удалось собрать более 300 кг игрушек. В акции принимают участие все — неравнодушные химчане, волонтеры и народные избранники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Очень трепетно наши школьники собирали наборы для творчества, чтобы подарить ребятам, проходящим длительное лечение в больницах, хорошее настроение», — поделился депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Акция «Коробка храбрости» направлена на поддержку детей, которые сталкиваются с трудностями во время лечения. В рамках инициативы детям дарят игрушки, наборы для творчества, книги и другие подарки, которые помогают отвлечься от болезненных процедур и создать более позитивную атмосферу.

Муниципальный депутат Юлия Мамай отметила, что эта акция в Химках проводится регулярно и стала важной частью социальной работы в городе. Она объединяет всех, кто хочет внести свой вклад в улучшение жизни детей, проходящих лечение.

Всего с начала акции собрали более 300 килограмм игрушек. Любой желающий еще может принять участие в акции. Адрес пункта сбора: проспект Мельникова, дом 12, офис 1. Прием осуществляется по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.