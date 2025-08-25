В Химках школа №8 откроется 1 сентября

В Химках завершают работы по капитальному ремонту в школе №8 имени В.И. Матвеева. Учебные занятия в обновленной школе начнутся уже в сентябре, за парты сядут более 800 детей. Строители полностью обновили корпус и фасад здания. Внутри провели перепланировку помещений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также специалисты провели кровельные и чистовые работы, подключили инженерные системы и провели коммуникации.

«Мы с большим уважением относимся к истории нашего округа и страны и делаем все, чтобы сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям. Поэтому с особым вниманием отнеслись к оформлению школы – теперь каждый этаж образовательного корпуса тематически оформлен в формате школьного музея», – рассказала директор школы, лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Первый этаж посвящен первому директору, ветерану Великой Отечественной войны Василию Матвееву. Второй — оформлен по мотивам произведений основателя картинной галереи Сергея Горшина и писателя Льва Толстого. Третий этаж станет местом изучения событий Чернобыльской атомной электростанции.

К мониторингу также присоединились депутаты Валентин Герасимов, Галина Болотова и Надежда Смирнова.

«Очень здорово, что школу обновили перед началом учебного года. Школа №8 имеет многолетнюю историю и гордо носит имя Василия Матвеева. Считаю, что капитальный ремонт — это лучшее решение, которое позволит сохранить традиции и обеспечить комфортные условия для обучения детей», – сказала депутат Химок Надежда Смирнова.

Еще одна особенность оформления школы — мурал на четвертом этаже. Он посвящен воинам двух поколений: ветерану Великой Отечественной войны Григорию Муходавкину и герою спецоперации Тимофею Воробейкину. На пятом этаже ученики смогут лучше познакомиться с историей промышленных предприятий города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.