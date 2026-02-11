сегодня в 18:02

В Химках с 9 по 23 февраля проведут десятки мероприятий ко Дню защитника Отечества

В Химках ко Дню защитника Отечества подготовили обширную праздничную программу. С 9 по 23 февраля в городе пройдут тематические концерты, выставки, спортивные турниры и акции.

С 9 по 23 февраля в галерее имени Горшина состоится акция «Открытка на фронт». 14 февраля в 18:00 в выставочном комплексе «Артишок» пройдет концерт «А здесь все поет…». На следующий день, 15 февраля, в 12:00 в МСК «Восход» организуют фестиваль Ассоциации развития военно-патриотических клубов Московской области.

17 февраля в 18:00 в Центральной детской школе искусств состоится праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. 19 февраля запланированы выставка «Искусство помнит» (15:00, «Артишок»), концерт «Во славу Отечества» (18:00, ДК «Лунево») и юношеский турнир по фехтованию (18:00, школа «Лига первых»).

20 февраля в «Артишоке» проведут экскурсию по выставке «Защитники Отечества» и концертную программу «Защитником быть — Родине служить!» (16:00). В этот же день в ДК «Фирсановка» пройдет развлекательная программа «А ну-ка, мальчики, а ну-ка, парни» (15:00), в ДК «Контакт» — концерт «Здравия желаем!» (17:00), а в МСК «Восход» — выступление ансамбля «Патриоты России» (18:00).

21 февраля состоятся соревнования по греко-римской борьбе (11:00, СК «Юность»), турнир по фехтованию на шпагах (11:45, СК «Новатор») и выставка «Память в образах» (15:00, «Артишок»).

23 февраля в бизнес-центре «Химки» пройдет турнир по чир-спорту «Я люблю тебя, Россия!» (10:00).

Организаторы приглашают жителей принять участие в мероприятиях и отметить праздник всей семьей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.