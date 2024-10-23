В Химках родители вступились за учительницу-пастафарианку

Родители учеников школы в Химках утверждают, что 38-летняя учительница Мария Андреевна Л. пришла на уроки с дуршлагом на голове, чтобы подружиться с детьми, пишет SHOT .

Родители просят не увольнять женщину, так как она просто хотела найти общий язык с их детьми. По мнению взрослых, именно поэтому учительница надела на голову дуршлаг.

Матери учащихся утверждают, что в луневской школе дефицит учителей, а директора постоянно меняются. Марию Андреевну Л. взрослые считают хорошим учителем с большим опытом.

Сама учительница заявила журналистам, что находится на больничном. О том, отстранена ли она от работы, утверждает, что ничего не знает.

Пастафарианство — это пародийная религия, главным божеством которой является макаронный монстр. Некоторые пользователи Сети считают, что учительница надела дуршлаг потому, что относит себя к этой религии.