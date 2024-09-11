В Химках ребенка-инвалида обеспечили важным лекарством по требованию прокуратуры

Химкинская городская прокуратура провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида в связи с нарушением законодательства о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Малолетний мальчик с ограниченными возможностями здоровья не был своевременно обеспечен необходимыми лекарственными препаратами с июня 2022 по август 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В связи с выявленными нарушениями городская прокуратура внесла главному врачу медицинского учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Принятыми мерами прокурорского реагирования родителям ребенка были выданы лекарства общей стоимостью более 870 тыс. рублей.

Также в ходе проверки установлено, что родители несовершеннолетнего самостоятельно приобрели необходимые лекарственные средства на сумму более 1,9 млн рублей.

Выступая в защиту прав ребенка-инвалида, городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на министерство здравоохранения Московской области обязанности выплатить его законным представителям компенсацию за ранее приобретенные лекарства и возмещении морального вреда на общую сумму более 2 млн рублей.

Решением Химкинского городского суда требования прокуратуры удовлетворены. Судебное решение вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится в прокуратуре на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.