В Химках рабочие начали капремонт Дворца культуры «Родина»
Фото - © Минстрой МО
На Ленинском проспекте в подмосковных Химках начался капитальный ремонт здания Дворца культуры «Родина». Рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Работы проводятся по государственной программе за счет средств бюджета.
«Рабочие подрядной организации приступили к работам по демонтажу внутренних конструкций в здании Дворца культуры», — уточняется в сообщении.
Его общая площадь составляет 4 532,1 кв. м.
В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.
Завершить все работы и передать здание творческим коллективам строители планируют до конца текущего года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.