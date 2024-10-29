В Химках рабочие начали капремонт Дворца культуры «Родина»

сегодня в 17:16

На Ленинском проспекте в подмосковных Химках начался капитальный ремонт здания Дворца культуры «Родина». Рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся по государственной программе за счет средств бюджета.

«Рабочие подрядной организации приступили к работам по демонтажу внутренних конструкций в здании Дворца культуры», — уточняется в сообщении.

Его общая площадь составляет 4 532,1 кв. м.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы и передать здание творческим коллективам строители планируют до конца текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.