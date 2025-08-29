сегодня в 19:22

В Химках проверяют работу светофоров вблизи школ и детских садов

Несколько дней остается до начала нового учебного года. Ко Дню знаний в Химках проверяют не только готовность образовательных учреждений, но и безопасность городской среды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» проводят проверку работы светофоров. Особое внимание специалисты уделяют пешеходным переходам вблизи школ, детских садов и других образовательных учреждений.

«На каждом участке мы включаем линию, проверяем, как приходит напряжение, в каком состоянии аккумулятор и солнечные батареи. При необходимости производим замену неисправного оборудования», – рассказал электромонтер уличного освещения Евгений Бацула.

К 1 сентября подобные проверки проводят во всех микрорайонах округа. Главная цель – обеспечить детям комфорт и безопасность по дороге на учебу или домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.