В Химках проверяют работу светофоров вблизи школ и детских садов
Фото - © Администрация Химки г.о.
Несколько дней остается до начала нового учебного года. Ко Дню знаний в Химках проверяют не только готовность образовательных учреждений, но и безопасность городской среды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» проводят проверку работы светофоров. Особое внимание специалисты уделяют пешеходным переходам вблизи школ, детских садов и других образовательных учреждений.
«На каждом участке мы включаем линию, проверяем, как приходит напряжение, в каком состоянии аккумулятор и солнечные батареи. При необходимости производим замену неисправного оборудования», – рассказал электромонтер уличного освещения Евгений Бацула.
К 1 сентября подобные проверки проводят во всех микрорайонах округа. Главная цель – обеспечить детям комфорт и безопасность по дороге на учебу или домой.
