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В Химках проверили содержание улиц и дворов в Сходне

Проверка содержания городских территорий прошла 10 июня в микрорайоне Сходня в Химках. Глава округа Инна Федотова оценила исполнение поручений и качество работ на улице Горная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сходне завершают комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на улице Горная. Специалисты устанавливают искусственные дорожные неровности, в ближайшее время планируется обновить разметку пешеходных переходов.

«Наша задача — не просто выполнить отдельные мероприятия, а обеспечить системное и качественное содержание территории», — подчеркнула Инна Федотова.

В ходе обхода глава округа поставила дополнительные задачи по покосу травы вдоль дороги и усилению уборки на улице Некрасова. Итоги выполнения поручений проверят во время повторного осмотра на следующей неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.