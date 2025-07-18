В Химках проверили пожарную безопасность крупного торгового центра

В Химках пожарный надзор осуществляет отдел надзорной деятельности и профилактической работы. Сотрудники ведомства проверяют городские объекты на соблюдение мер пожарной безопасности, проводят работу с населением. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из последних таких проверок прошла в крупном торговом центре в Новых Химках. Там инспекторы осмотрели эвакуационные пути и выходы, пожарную сигнализацию, систему оповещения об эвакуации. В ТЦ организовано автоматическое управление пожарными и технологическими системами. Камеры выводят изображение на компьютеры, туда же поступает и сигнал пожарной тревоги. По итогу проверки — вердикт удовлетворительный.

«На момент проверки объект соответствует требованиями пожарной безопасности. В этом торговом центре регулярно проходят профилактические мероприятия и противопожарные тренировки с привлечением аварийно-спасательной техники», — дополнил инспектор Федор Торопцев.

Такие мероприятия в Химках проводят регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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