В Химках проверили питание в школьном лагере 16 июня

Проверка организации питания прошла 16 июня в пришкольном лагере на базе школы «Перспектива» в Химках. Родители, активисты партии «Единая Россия» и депутат Ирина Спирина оценили качество блюд и соблюдение санитарных норм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники общественного контроля попробовали блюда из лагерного меню, оценили их вкус и убедились в соблюдении санитарных требований. Проверяющим рассказали, что весь цикл приготовления проходит в школьной столовой, а продукты поступают из централизованного школьного комбината питания с жестким контролем на всех этапах логистики. На каждое блюдо оформлен сертификат качества, приготовление ведется строго по технологическим картам. Меню соответствует государственным стандартам школьного питания.

«Мы в Химках выстроили систему так, чтобы строго следить за качеством продуктов на каждом этапе: от закупки до подачи на стол. Мы контролируем соблюдение технологий приготовления и разнообразие рациона. Наша общая цель — сделать школьное питание вкусным, сытным и по-настоящему любимым детьми, чтобы ребята съедали все с аппетитом», — отметила Ирина Спирина.

Муниципальный депутат, директор школы №29 Наталья Каныгина подчеркнула, что формат совместного контроля делает систему питания более прозрачной.

«Видеть меню на бумаге — это одно, а попробовать еду самому и пообщаться с детьми за обедом — совсем другое. Такой формат общественного контроля позволяет родителям быть спокойными за здоровье своих детей», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Родителям также разъяснили требования санитарных правил. В школьных блюдах минимизируют содержание соли, сахара и насыщенных жиров, полностью исключают специи и острые приправы. Одни и те же блюда не повторяются два дня подряд, а рационы составляются с учетом баланса белков, жиров и углеводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.