В Химках проверили готовность служб к паводкам 25 марта

Смотр сил и средств городского звена МОСЧС прошел 25 марта в Химках. Спецслужбы проверили готовность к возможным подтоплениям из-за активного таяния снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В противопаводковых мероприятиях задействованы 155 человек и 35 единиц спецтехники — от насосных станций до аварийно-спасательных машин. В зоне особого внимания находятся жилые дома в низинах и рядом с водоемами, где риск подтоплений традиционно выше.

Во время смотра оценили скорость выезда мобильных бригад, слаженность действий при получении сигнала о подтоплении, исправность техники и оборудования, а также знание правил безопасности при работе в чрезвычайных ситуациях.

В обеспечении безопасности участвуют МБУ «ХимСпас», ОАО «Химкинский водоканал», МУП «Химводосток», МБУ «Объединенное городское хозяйство», ООО «ТСК Мосэнерго», МУП «Жилищник», Химкинская подстанция скорой помощи и филиал «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз». Смотр подтвердил готовность служб оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

При возникновении подтоплений жителям рекомендуют обращаться по номеру 112. Операторы передадут информацию профильным службам, после чего на место направят мобильные бригады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.