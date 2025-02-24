В Химках провели заседание фракции ЕР при участии врип главы Елены Земляковой

В Химках провели заседание фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов. В числе участников — временно исполняющий полномочия главы Елена Землякова и депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов. Один из пунктов повестки — дорожное хозяйство городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы с коллегами из фракции «Единая Россия» обратились к Елене Земляковой с инициативным предложением об увеличении количества дорог, которые должны подлежать ремонту в 2025 году», — прокомментировал председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Елена Землякова инициативу депутатов уже поддержала и поручила подразделениям администрации подготовить необходимые документы для внесения изменений в муниципальные и государственные программы.

Депутаты совета депутатов городского округа Химки регулярно проводят личные приемы жителей. На них они помогают горожанам в решении разных вопросов. С графиком приемов граждан депутатами на февраль можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.