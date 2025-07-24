В Химках провели выездную администрацию

«Обратилась по поводу благоустройства дворовой территории, а именно ремонта детской игровой площадки во дворе дома. Мои пожелания выслушали, внесли в график работ. Я думаю, такой формат очень удобен, не надо далеко куда-то ехать, все близко», — поделилась жительница городского округа Химки Ольга Клюева.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

«Выездные администрации — это реальный способ наладить диалог с жителями. Поступили десятки обращений по делам, которые волнуют людей — от дворов до соцподдержки. Главное — каждое обращение берем в работу и доводим до результата», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 27 выездных администраций. В работу приняли более 1 400 обращений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

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