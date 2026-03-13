В Химках провели выездную администрацию в аэропорту Шереметьево

Выездную администрацию для сотрудников аэропорта Шереметьево провели 12 марта в Химках. Профильные специалисты приняли более 50 обращений, во встрече участвовали глава округа Инна Федотова и председатель совета депутатов Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты зафиксировали свыше 50 обращений от сотрудников крупнейшего авиаузла страны. На вопросы работников ответили представители администрации, а также глава Химок Инна Федотова и председатель совета депутатов фракции «Единая Россия» Сергей Малиновский.

«Вместе с коллегами встретились с жителями, которые ежедневно обеспечивают работу главных воздушных ворот страны. Считаю важным, чтобы сотрудники, благодаря которым аэропорт Шереметьево работает круглосуточно, чувствовали внимание и поддержку со стороны города», — отметила Инна Федотова.

Международный аэропорт Шереметьево им. А. С. Пушкина (https://t.me/svo_online) — крупнейший авиаузел России. Ежедневно через него проходят тысячи пассажиров, а сотрудники обеспечивают безопасность, комфорт и высокий уровень сервиса.

«Сотрудники ежедневно поддерживают бесперебойную работу аэропорта. Наша обязанность — давать им такую же своевременную и надежную помощь, какую они сами оказывают тысячам пассажиров», — подчеркнул Сергей Малиновский.

В Химках выездные администрации регулярно проводят на территории предприятий, компаний и стратегических объектов. Такой формат позволяет сотрудникам решать вопросы без отрыва от работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.