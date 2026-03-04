В Химках провели встречу с семьями участников СВО

Встреча с семьями участников специальной военной операции прошла 4 марта в Химках. Глава округа Инна Федотова обсудила с родителями и супругами бойцов вопросы поддержки, трудоустройства и помощи детям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече также принял участие один из военнослужащих, вернувшийся домой. Участники обсудили трудоустройство членов семей, устройство детей в образовательные учреждения, а также сбор и передачу гуманитарной помощи.

По итогам разговора Инна Федотова дала поручения профильным заместителям. Все обращения взяты в работу.

«Для меня важно быть рядом с семьями наших Героев, поддерживать их во всем. Помощь семьям участников СВО — приоритетная задача. Я всегда на связи и готова помочь», — сказала Инна Федотова.

Глава округа подчеркнула, что сопровождение семей участников СВО в Химках ведется на постоянной основе.

Поддержку оказывают местное отделение региональной ассоциации ветеранов СВО и фонд «Защитники Отечества». Организации помогают в социальной адаптации и медицинской реабилитации, содействуют в трудоустройстве, оказывают психологическую и юридическую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.