В Химках провели встречу о «Венской операции» 16 марта

Памятную встречу, посвященную Венской наступательной операции, провели 16 марта в школе №31 в Химках. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и общественные деятели рассказали о ходе боев за освобождение столицы Австрии и их значении для истории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №31 жителям напомнили о ключевых этапах Венской наступательной операции. Она началась 16 марта и продолжалась почти месяц, завершившись освобождением Вены 13 апреля. Участникам рассказали, как советские войска вели тяжелые бои за каждый квартал города и не позволили противнику уничтожить столицу Австрии.

«Это были недели тяжелых боев буквально за каждый квартал. Нашим войскам удалось не дать противнику уничтожить город — этот факт признают даже австрийские историки. Такие встречи нужны, чтобы мы не забывали цену, которой тогда заплатили», — отметил Владислав Мирзонов.

Лидер Движения общественной поддержки Сергей Хвостов подчеркнул, что с каждым годом события войны отдаляются, и сохранить память о них можно через открытый диалог с молодежью.

«Остается только память. Ее можно сохранить — если говорить, обсуждать, рассказывать молодежи. Именно для этого и нужны такие встречи», — подчеркнул Сергей Хвостов.

Олеся Климачева добавила, что инициатива объединяет проекты, помогающие людям разных возрастов глубже понимать важные события отечественной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.