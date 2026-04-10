В Химках провели встречу к годовщине Крымской операции

Памятная встреча, посвященная годовщине начала Крымской наступательной операции 1944 года, прошла 10 апреля в спорткомплексе «Планерная» в Химках. В мероприятии приняли участие молодежь, тренеры, родители и общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спорткомплексе «Планерная» собрались десятки жителей Химок. Участникам напомнили о событиях января 1944 года: планах советского командования, штурме Перекопа, форсировании Сиваша и освобождении Керчи. Отдельное внимание уделили подвигам солдат, которые в ледяной воде и под огнем противника прорывали оборону вермахта.

«Крымская операция показывает настоящую стойкость и единство советской армии. Когда молодежь узнает детали — как солдаты держали плацдармы неделями, — приходит понимание: сила народа в сплоченности и вере в свою страну», — подчеркнула общественница Екатерина Красильникова.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский поддержал инициативу. Он отметил, что подобные встречи помогают сохранять историческую память и формируют уважение к подвигу защитников страны у молодого поколения.

Мероприятие стало частью системной патриотической работы в округе. Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что такие инициативы укрепляют связь между жителями разных возрастов через живое общение.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.