В Химках провели вечер памяти Бориса Полевого

В этом году исполняется 118 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого — прозаика, киносценариста, журналиста и военного корреспондента. В программе мероприятия были представлены основные вехи его жизни и творчества. После этого состоялся показ художественного фильма «Повесть о настоящем человеке» с обсуждением тем мужества, стойкости и веры в человека.

«Подвиг человека начинается там, где он отказывается сдаваться, несмотря на обстоятельства. Истории, подобные той, что рассказал Полевой, напоминают о силе духа и настоящей цене мужества. Такие произведения формируют внутренний стержень и учат ответственности перед собой и своей страной», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

«Сохранение исторической памяти — это основа воспитания молодежи. Через такие встречи мы передаем ценности, которые объединяют поколения и помогают формировать уважение к подвигу и истории страны. Важно, чтобы молодые люди не только знали эти истории, но и чувствовали их значимость», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что в Химках память о подвигах и силе человеческого духа продолжает объединять поколения и формировать будущее.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.