В Химках провели вечер к 118-летию Бориса Полевого

Памятные мероприятия к 118-й годовщине со дня рождения писателя Бориса Полевого прошли 18 марта в ДК «Контакт» в Химках Подмосковья. Жителям рассказали о его жизни, творчестве и журналистской работе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме культуры «Контакт» участникам встречи представили биографию прозаика, киносценариста, военного корреспондента и журналиста Бориса Полевого. Собравшиеся обсудили его произведения, которые оставили заметный след в отечественной литературе и истории страны, а также вспомнили о его журналистских подвигах.

«Творчество Полевого учит нас мужеству, честности и верности своим принципам. Его книги остаются актуальными и сегодня, вдохновляя на добрые поступки и любовь к Родине», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова подчеркнула, что подобные встречи помогают лучше понимать историю страны и ценить культурное наследие.

«Такие встречи помогают жителям Химок лучше понимать историю страны и ценить ее культурное наследие. Они призваны сохранить и увековечить память о великих делах предков», — сказала Шалимова.

По словам организаторов, мероприятие стало не только данью памяти писателю, но и частью работы по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.