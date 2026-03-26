В Химках провели урок об обороне Козельска

Открытый урок об обороне Козельска прошел 26 марта в школе «Наследие» в Химках. Школьникам, родителям и педагогам рассказали о событиях 1238 года и подвиге защитников города, мероприятие открыл Павел Миронов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи вспомнили легендарную оборону Козельска во время нашествия Батыя. Семь недель небольшой город сдерживал натиск многотысячного войска. За упорное сопротивление и серьезные потери завоеватели прозвали его «Злым городом». Несмотря на то что Козельск был сожжен, а жители погибли, оборона истощила силы монголов и замедлила их продвижение.

«Козельск — это символ абсолютной непокорности врагу. Маленький город, который отказался сдаваться, предпочтя смерть рабству, показал всему миру, что такое русский характер. Для нас важно знать и помнить этот подвиг, ведь именно на таких примерах воспитывается чувство гордости за своих предков и готовность защищать свою землю до конца», — отметил Павел Миронов.

Он подчеркнул значимость сохранения исторической памяти для молодежи.

«Доблесть русских воинов — это точка объединения всей нашей истории. Будь то дружинники Козельска или бойцы в зоне специальной военной операции сегодня — дух защитника Отечества остается неизменным. Наша задача — сохранить эту преемственность поколений», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что патриотические лекции направлены на объединение разных поколений вокруг общих ценностей — любви к России, уважения к истории и культуре страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.