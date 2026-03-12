В Химках провели урок о военно-историческом обществе

Открытый урок о деятельности Российского военно-исторического общества прошел в школе №29 в Химках. Школьникам рассказали об истории создания организации и ее проектах по сохранению наследия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №29 городского округа Химки состоялся открытый урок, посвященный Российскому военно-историческому обществу. В мероприятии приняли участие ученики, их родители, педагоги и почетные гости. Участники встречи вспомнили первый съезд организации, который прошел 14 марта 2013 года, и обсудили значение исторического просвещения.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.