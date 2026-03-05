В Химках провели урок о подвиге Вити Коробкова

Открытый урок памяти пионера-героя Вити Коробкова прошел 4 марта в школе №29 в Химках. В нем приняли участие школьники, юные фехтовальщики, родители и педагоги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №29 за одной партой собрались ученики и воспитанники школы олимпийского резерва. Встречу открыла директор учреждения, муниципальный депутат Наталья Каныгина. Участники почтили память юного разведчика Вити Коробкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

«Современным подросткам важно понимать, что герои Великой Отечественной войны — это не персонажи комиксов, а реальные мальчишки и девчонки, которые жили, учились и мечтали, но в грозный час проявили недетскую стойкость. Подвиги пионеров-героев — это уникальный пример жертвенности и любви к Отчизне. Узнавая их истории, дети учатся ценить мир и быть настоящими гражданами своей страны», — отметила Наталья Каныгина.

Школьникам рассказали о судьбе Вити Коробкова. В оккупированной Феодосии он помогал отцу в подпольной работе: собирал данные о расположении вражеских войск и техники, распространял листовки. Подростка схватили гестаповцы. Несмотря на пытки, он не выдал товарищей и был расстрелян в марте 1944 года — за месяц до освобождения города.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются на передовой за суверенитет и будущее России, особенно важно помнить героев прошлого. Их подвиг — это нравственный ориентир. Мы обязаны сохранить историческую память, чтобы никто не смог переписать историю Победы», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что в округе регулярно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Эти события направлены на формирование сплоченного и осознанного общества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.