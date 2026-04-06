В Химках провели урок мужества о советских орденах

Урок мужества, посвященный орденам Ленина и Красной звезды, прошел 6 апреля в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках. Встречу провели для воспитанников и педагогов с участием муниципальных депутатов и общественников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие воспитанники корпуса, педагоги, муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова. Гостям рассказали об истории создания орденов Ленина и Красной звезды и их значении для страны.

Участникам напомнили имена выдающихся людей, удостоенных этих наград. Лекция стала примером того, как традиции прошлого могут вдохновлять молодежь на достижения в служении обществу и государству.

«Каждая награда хранит историю мужества, ответственности и служения Отечеству. И я вижу в вас, кадетах, ту же решимость, что когда-то вдохновляла героев нашей страны», — отметил Руслан Шаипов.

Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский добавил, что подобные инициативы формируют уважение к истории, развивают чувство ответственности и поддерживают стремление молодежи к развитию. Он отметил, что знакомство с примерами подвига и профессионализма помогает воспитывать активную гражданскую позицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.