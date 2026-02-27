В Химках провели урок мужества ко Дню ССО

Урок мужества, посвященный Дню Сил специальных операций, прошел в лицее №21 в Химках 27 февраля. Школьникам, родителям и педагогам рассказали об истории памятной даты и роли ССО в событиях 2014 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лицее №21 организовали встречу, приуроченную ко Дню Сил специальных операций. Участникам объяснили, почему 27 февраля стало значимой датой для элитных подразделений российской армии. Почетными гостями стали председатель совета депутатов округа Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Дата 27 февраля выбрана не случайно: именно в этот день в 2014 году бойцы ССО обеспечили безопасность жителей Крыма и возможность провести референдум. Тогда их назвали „вежливыми людьми“, и это имя закрепилось в народной памяти», — рассказал Сергей Малиновский.

После беседы школьники посетили музей «Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова». В экспозиции представлены документы времен Великой Отечественной войны и артефакты современной истории.

«В музее лицея собраны уникальные вещи, которые трогают за живое. И если после такой экскурсии хотя бы несколько учеников заинтересуются историей своей страны и захотят узнать больше, значит, мероприятие прошло не зря», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что подобные встречи помогают сохранять историческую память и укреплять связь между поколениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.