В Химках провели творческий вечер к 8 Марта

Творческий вечер, посвященный Международному женскому дню, прошел 8 марта в детской библиотеке № 3 в Химках. Участники вспомнили женщин, посвятивших себя служению Родине, и обсудили историю праздника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило жителей округа и депутатов. К поздравлениям присоединился депутат Артур Каримов. Он отметил, что, говоря о служении Родине и героизме, важно помнить о роли женщин, которые трудятся на благо страны в самых разных профессиях. По его словам, 8 Марта стало символом уважения к женщине, ее роли в семье, обществе и истории государства.

В рамках тематического часа участникам рассказали об истории Международного женского дня и его современном значении. Спикеры напомнили, что праздник берет начало в 1910 году, а в России впервые отмечался в 1913 году и был связан с борьбой женщин за равные права и улучшение условий труда.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что женщины внесли значительный вклад в историю страны как в мирное время, так и в годы военных испытаний.

«Женщины внесли весомый вклад в историю нашей страны как в мирное время, так и в годы военных испытаний. Они наравне с мужчинами трудились в тылу, защищали Родину, воспитывали будущие поколения и сохраняли духовные ценности общества», — отметила депутат.

Депутат Надежда Смирнова добавила, что такие встречи объединяют жителей вокруг ценностей патриотизма, любви к Родине и преемственности поколений.

