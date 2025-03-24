В Химках провели субботник у Барашкинского пруда
Фото - © Администрация Химки г.о.
В Химках провели масштабную уборку зелёной зоны Барашкинского пруда, сообщили в пресс-службе округа.
Участниками субботника стали сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш», машиностроительного конструкторского бюро «Факел» и «Химкиэлектротранс», а также предприниматели города.
В рамках субботника активисты навели порядок на берегах пруда, убрали лишнюю листву, старые ветки и мусор. Общая площадь уборки – 1,5 гектара.
Городские субботники пройдут 29 марта и 5 апреля. Кроме того, 12 апреля во всех микрорайонах Химок проведут областной субботник.
Специалисты проведут ремонт детских и спортивных площадок, почистят и покрасят ограждения, промоют и отремонтируют дороги и благоустроят контейнерные площадки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.