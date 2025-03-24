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В Химках провели субботник у Барашкинского пруда

В Химках провели масштабную уборку зелёной зоны Барашкинского пруда, сообщили в пресс-службе округа.

Участниками субботника стали сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш», машиностроительного конструкторского бюро «Факел» и «Химкиэлектротранс», а также предприниматели города.

В рамках субботника активисты навели порядок на берегах пруда, убрали лишнюю листву, старые ветки и мусор. Общая площадь уборки – 1,5 гектара.

Городские субботники пройдут 29 марта и 5 апреля. Кроме того, 12 апреля во всех микрорайонах Химок проведут областной субботник.

Специалисты проведут ремонт детских и спортивных площадок, почистят и покрасят ограждения, промоют и отремонтируют дороги и благоустроят контейнерные площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.