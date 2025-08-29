В Химках провели речную прогулку для семей участников СВО

Для родных бойцов специальной военной операции в Химках организовали речную прогулку на теплоходе. 20 семей совершили двухчасовую экскурсию по каналу имени Москвы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие прогулки проходят в Химках уже третий год подряд. Кроме речных экскурсий для семей военнослужащих проводят различные тематические встречи, мастер-классы, открытые уроки и многое другое.

«Мы видим, насколько важно для членов семей проводить время вместе. Именно в таком неформальном общении люди узнают много интересного, получают поддержку, начинают дружить семьями. Специальная военная операция — это важный долг перед страной, выполняемый мужчинами, и задача всех организаций в тылу поддержать их семьи в период ожидания своих героев», — прокомментировала социальный координатор Фонда поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей «Защитники Отечества» в Химках Евгения Евсеева.

Социальные работники, волонтеры и сотрудники администрации Химок помогают военнослужащим и их родным в оформлении кредитных каникул, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, путевок в санатории и детские лагеря.

О мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88 и в центре поддержки участников СВО и их семей с 9:00 до 18:00 по адресу: улица 9 Мая, дом № 18б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.