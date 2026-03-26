В Химках провели прием для семей участников СВО

Прием по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей прошел 25 марта в Химках. На встречу с военным прокурором обратились жители пяти городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали прокурор Солнечногорского гарнизона, государственный фонд «Защитники Отечества» и представители Ассоциации ветеранов СВО. На прием к военному прокурору Александру Пустовому пришли 16 подопечных фонда из Химок, Дмитрова, Клина, Королева и Солнечногорска.

Жителям разъяснили нормы законодательства и дали рекомендации по взаимодействию с воинскими частями. Отдельно обсудили меры социальной поддержки для семей и порядок оформления удостоверения ветерана боевых действий.

За два года работы химкинский филиал фонда «Защитники Отечества» помог решить более тысячи обращений. Совместно с надзорными органами фонд продолжит контролировать соблюдение прав участников спецоперации и их близких.

«Наша задача — не только защищать Родину на передовой, но и поддерживать тех, кто вернулся домой, помочь им адаптироваться к мирной жизни. Благодаря совместным усилиям фонда „Защитники Отечества“, Ассоциации ветеранов и других организаций мы можем оперативно решать возникающие вопросы и оказывать необходимую поддержку», — отметил участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Обратиться за поддержкой можно по предварительной записи по адресу: улица Пролетарская, дом 1, в будни с 9:00 до 18:00 или по телефону +7 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.