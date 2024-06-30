В Химках провели пикник с семьями участников СВО

В городском округе Химки провели «Пикник Победы» для участников специальной военной операции и их близких. Встреча прошла в усадьбе Середниково. Для семей организовали десятки мероприятий, среди которых конные прогулки и мастер-классы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, для гостей организовали экскурсию по одному из крупнейших в стране комплексов натурных декораций — «Пилигрим Порто». На территории киногородка XVIII века расположены десятки исторических строений, среди которых площадь с эшафотом, губернаторский дворец, тюрьма и пиратский фрегат. Особенно место впечатлило юных химчан.

Также, семьи прокатились на лошадях по территориям усадьбы. В поездке химчанам показали старинную церковь, парк с тремя прудами и каменными мостами, оранжерею, манеж, конный и скотный двор, а также готический каретный сарай с «колючим» дизайном. Кроме того, на территории работали мастер-классы — «Я рисую лошадь», «3D ручки», «Лаб Квест», «Косички» и «Я здоров».



«Огромное спасибо за отдых под открытом небом. Дети счастливы, это самое главное. Даже жара не помешала, хорошему настроению», — поделилась жена участника СВО Надежда.



В завершении встречи для гостей организовали фуршет, на котором химчане попробовали домашний плов и шашлыки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.