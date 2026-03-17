В Химках провели лекцию о «Венской операции» 1945 года

Лекцию посвятили одной из ключевых операций Красной армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Гостям напомнили о событиях весны 1945 года, рассказали о подготовке к штурму Вены и о том, как советские войска смогли не только разгромить группировку вермахта, но и сохранить архитектурное наследие австрийской столицы. Освобождение города открыло путь в южную Германию и приблизило окончательный разгром Третьего рейха.

«Современные химкинские библиотеки давно перестали быть просто хранилищем книг, сегодня это центры культурного притяжения и живого общения. Мы поднимаем здесь важные и сложные темы, чтобы вместе осмыслить прошлое и передать знания дальше», — отметила Инна Монастырская.

Муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Валентин Герасимов подчеркнул, что попытки исказить итоги Второй мировой войны делают особенно важным сохранение исторической правды и передачу ее молодому поколению.

Лидер движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что цель встречи — объединить разные поколения вокруг общих ценностей, уважения к истории страны и любви к родному городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.