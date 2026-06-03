В Химках провели лекцию о штабе партизанского движения

Патриотическая лекция, посвященная созданию Центрального штаба партизанского движения в 1942 году, прошла 2 июня в школе №30 в Химках. Мероприятие открыла муниципальный депутат Татьяна Кавторева в рамках программы «Успех V единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили истории создания Центрального штаба партизанского движения и его роли в Великой Отечественной войне. Участникам рассказали о легендарных командирах, их операциях по подрыву вражеских коммуникаций, уничтожению гарнизонов и спасению мирного населения. Школьникам также представили архивные фотографии и фрагменты военной хроники.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. В мае 1942 года было принято решение о создании Центрального штаба партизанского движения. Это событие стало переломным моментом в организации народной борьбы в тылу врага. Мы хотим, чтобы школьники знали о подвиге партизан, которые приближали Победу ценой своих жизней», — отметила Татьяна Кавторева.

Лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что такие мероприятия помогают молодежи через страницы военной истории увидеть примеры самоотверженной борьбы с захватчиками. По ее словам, партизанское движение стало одним из решающих факторов в достижении Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.